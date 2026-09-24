Regen und Gewitter im Osten – Wochenende bringt Sonne zurück

München (dpa/lby) - Die Menschen im Freistaat erwartet am Donnerstag unruhiges Wetter: Vor allem in den östlichen Landesteilen kann es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeitweise regnen, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen etwa 15 bis 20 Grad.

Freitag wieder mehr Sonne – Samstag spätsommerlich

Nach einem kühlen und wechselhaften Tag wird es in Bayern zum Wochenende wieder freundlicher und wärmer. Am Freitag kommt häufiger die Sonne heraus. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad im Hofer Land und bis zu 20 Grad an der Donau und im Vorland. In der Nacht zum Samstag kann es örtlich aber Bodenfrost geben.

Am Samstag wird es in ganz Bayern spätsommerlich warm und überwiegend heiter bis sonnig. Der DWD erwartet Höchstwerte von 21 bis 24 Grad. Auch am Sonntag zeichnet sich – zur Wiesn-Halbzeit – nach den derzeit verfügbaren Vorhersagen freundliches und nochmals wärmeres Wetter ab. Für München werden etwa 25 Grad erwartet.