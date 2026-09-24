«Blauer Panther»: Wer wird «Beste Schauspielerin»?

München (dpa) - Derya Akyol, Via Jikeli und Magdalena Laubisch sind für die Medienauszeichnung «Blauer Panther» 2026 als «Beste Schauspielerin» nominiert. Die drei Schauspielerinnen wurden für ihre Leistungen in Serien und einem Fernsehfilm ausgewählt.

Akyol ist für ihre Darstellung der Mila Göcmen in der RTL/RTL+-Serie «Euphorie» nominiert. Die Jury lobte Akyol für die Vielschichtigkeit ihrer Figur und ihre Rolle als emotionales Zentrum der Serie. «Zugleich ist sie ein zentraler Teil eines außergewöhnlichen Ensembles, das ein ehrliches Bild einer jungen Generation zeichnet.»

Für ihre Rolle als Ayla Güner in «High Stakes» bei ZDFneo erhielt Jikeli eine Nominierung. Sie überzeugte laut Jury unter anderem mit der Darstellung des Zwiespalts ihrer Figur zwischen religiöser Überzeugung, Anerkennung und dem Reiz eines verbotenen Lebens. «Diese Ambivalenz stellt sie mit großer emotionaler Genauigkeit und feinem Ausdrucksvermögen dar.»

Laubisch wurde für ihre Darstellung der Rebecca Henselmann in «Die Nichte des Polizisten» (SWR/NDR/ARD) ausgewählt. Laubisch trage den anspruchsvollen Stoff in ihrer ersten großen Fernsehhauptrolle mit «bemerkenswerter schauspielerischer Reife», hieß es.

Auch Schauspieler werden nominiert

Auch in diesem Jahr gibt es neben dem Preis für die «Beste Schauspielerin» wieder eine Auszeichnung für den «Besten Schauspieler». Die entsprechenden Nominierungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Noch bis zum 4. Oktober läuft außerdem das Publikumsvoting für die «Beliebteste Familienshow». Die Zuschauer können online über ihren Favoriten abstimmen.

Ehrenpreis für Johannes B. Kerner

Der Moderator und Journalist Johannes B. Kerner bekommt in diesem Jahr bei der Verleihung der Medienauszeichnung «Blauer Panther» den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten. Ob Quiz, Talk oder natürlich Sport: Johannes B. Kerner könne einfach alles, sagte Markus Söder (CSU) zur Begründung. «Er ist unser Mr. TV und zu Recht der diesjährige Ehrenpreisträger.»

Mit Kerner werde eine prägende Persönlichkeit der deutschen Fernsehlandschaft ausgezeichnet, teilte die Staatskanzlei mit. Der 61 Jahre alte Moderator stehe für anspruchsvolle Unterhaltung und fundierte Sportberichterstattung - zuletzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko - sowie für Talkformate und gesellschaftlich relevante Sendungen.

Die offizielle Preisverleihung soll am 21. Oktober in der BMW Welt in München stattfinden. Seit 2022 heißt die in vielen verschiedenen Kategorien vergebene Auszeichnung «Blauer Panther - TV & Streaming Award», vorher hieß sie Bayerischer Fernsehpreis.