Mika Baur ist der 1000. deutsche Nationalspieler

München (dpa) - Mika Baur ist der 1000. Nationalspieler in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Der 22-Jährige kam beim 2:0-Heimsieg im Nations-League-Spiel gegen Serbien zu seinem Debüt. Der Profi von Celtic Glasgow wurde bei der Partie in der Münchner Arena in der 77. Minute für Tom Bischof eingewechselt. Nach der Partie bezeichnete Baur das Erlebnis im ZDF als «surreal».

«Die Mannschaft war von der ersten bis zur letzten Minute unglaublich. Es war heute für alle ein Highlight, nicht nur für mich mit meinem Debüt», fügte der Sohn des früheren Handball-Nationalspielers Markus Baur hinzu. Sein Vater sei nicht im Stadion dabei gewesen, wolle erst beim Spiel gegen Griechenland in Thessaloniki am Sonntag zuschauen. Dennoch sei sein Puls bei der Einwechslung hoch gewesen, bekannte Baur. «Überrascht war ich schon. Unbeschreiblich», sagte der Neu-Nationalspieler.

Schon vorher durfte der Kölner Saïd El Mala als Nummer 999 in der im Jahr 1908 begonnenen deutschen Länderspielgeschichte erstmals für die A-Nationalmannschaft auflaufen. In drei Spielen unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp ist Baur der neunte Debütant. Auch Torwart Jonas Urbig, Derry Scherhant und Vitaly Janelt kamen gegen Serbien zu ihrem ersten A-Länderspiel.