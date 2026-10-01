Spezialeinsatzkommando in Wasserburg im Einsatz

Wasserburg (dpa/lby) - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ist in Wasserburg (Landkreis Rosenheim) im Einsatz gewesen. Die Polizei wurde aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands eines 52-Jährigen gerufen, wie die Beamten mitteilten. Der Mann habe Polizisten bedroht, mit Eisenstangen nach ihnen geworfen und sich in sein Haus zurückgezogen. Weil zu diesem Zeitpunkt konkrete Hinweise vorlagen, dass der Mann eine Gefahr für andere darstellen könnte, wurde das SEK gerufen, wie es weiter hieß.

Das Haus des 52-Jährigen sei umstellt worden und Spezialkräfte hätten ihn kurz darauf in Gewahrsam genommen. Der Mann sei an die Einsatzkräfte der Polizei Wasserburg übergeben worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder das unmittelbare Umfeld des Mannes bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt.