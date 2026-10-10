Millionenschaden bei Brand mehrerer Fahrzeuge

Straubing (dpa/lby) - Ein Brand mehrerer Lastwagen und Abfallsammelfahrzeuge in Straubing hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Ein Lastwagen, der bei einem Autohaus zur Reparatur abgestellt war, fing in der Nacht Feuer, wie die Polizei mitteilte. Obwohl die Feuerwehr sofort mit den Löscharbeiten begann, griffen die Flammen auf einen weiteren Lastwagen sowie zwei Abfallsammelfahrzeuge über. Eines davon wurde mit verflüssigtem Erdgas (LNG) betrieben, wodurch zusätzlich Gas austrat.

Die Feuerwehr ließ die Sattelzugmaschine kontrolliert abbrennen. Kurzzeitig evakuierten die Einsatzkräfte zudem ein nahe gelegenes Wohnhaus. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Durch Funkenflug entstanden Lackschäden an weiteren Fahrzeugen. Den Schaden bezifferte die Polizei auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.