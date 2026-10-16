Missbrauchsverdacht im Kindergarten - U-Haft

Hof (dpa/lby) - In einem mutmaßlichen Fall von sexuellem Missbrauch in einem Kindergarten in Oberfranken sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Man ermittle gemeinsam mit der Kripo gegen einen langjährigen Mitarbeiter, der im nicht-pädagogischen Bereich eines Kindergartens tätig gewesen sei, teilte die Staatsanwaltschaft Hof auf Anfrage mit. Zunächst hatte die «Frankenpost» berichtet.

Dem Mann werde der sexuelle Missbrauch eines Mädchens vorgeworfen. Das Kind habe sich Ende September an seine Eltern gewandt. Im Laufe der Ermittlungen habe sich der Tatverdacht erhärtet, hieß es weiter. Die Polizei habe deshalb im Oktober die Wohnung des Verdächtigen durchsucht und ihn festgenommen. Bislang gebe es keine Anhaltspunkte, dass auch andere Kinder der Einrichtung betroffen seien. Bis zu einer möglichen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.