Salmonellen in Kräuternudeln - Rückruf

Maisach (dpa/lby) - Der Nudelhersteller Dinkelhof ruft wegen Salmonellen in einer Charge Spiralnudeln eines seiner Produkte zurück. Dabei geht es um «Dinkel Sombrelli mit Wildkräutern» in der 500-Gramm-Packung, wie das in Maisach im Kreis Fürstenfeldbruck ansässige Unternehmen mitteilte. In der betreffenden Charge sind demnach Salmonellen in den von einem externen Unternehmen gelieferten Wildkräutern festgestellt worden.

Verkauft wurde die Nudelsorte regional im Kreis Fürstenfeldbruck und Teilen des Nachbarkreises Aichach-Friedberg sowie über einen Online-Shop. Veröffentlicht wurde der Rückruf über die App «Lebensmittelwarnung». Das Unternehmen appellierte an Kundinnen und Kunden, im Falle schwerer oder anhaltender Beschwerden nach dem Verzehr der betreffenden Nudelsorte zum Arzt zu gehen.