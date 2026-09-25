Mit Kindern im Auto - Fahrer überschlägt sich und fährt heim

Dietmannsried (dpa/lby) - Ein 32 Jahre alter Autofahrer hat in Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) mit seinen beiden Kindern im Wagen einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen.

Der Mann war am Mittwoch mit seinen drei und acht Jahre alten Kindern unterwegs, als der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Anstatt am Unfallort zu bleiben, fuhr der 32-Jährige mit dem stark beschädigten Auto zunächst nach Hause. Gegenüber der Polizei gab er später an, er habe seine Kinder so schnell wie möglich nach Hause bringen wollen.

In der Zwischenzeit war von Zeugen bereits ein Notruf abgesetzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der Mann erst nach Drängen eines Bekannten zum Unfallort zurückgekehrt sein, wo er schließlich von den Beamten angetroffen wurde. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Ein Schnelltest habe positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC reagiert, hieß es weiter. Die Polizei ordnete eine Blutabnahme an.

Der Mann und seine beiden Kinder wurden bei dem Überschlag leicht verletzt und zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Drogeneinfluss sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.