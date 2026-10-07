«Mord ohne Leiche» wird vor Gericht neu aufgerollt

Bamberg (dpa/lby) - Das als «Mord ohne Leiche» bekanntgewordene Strafverfahren gegen einen 75 Jahre alten Mann wird am Landgericht Bamberg neu aufgerollt. Der neue Prozess beginnt am Montag, 12. Oktober, vor der 1. Strafkammer, wie das Gericht mitteilte.

Der Angeklagte war vor einem Jahr nach 29 Verhandlungstagen des Totschlags an einer Prostituierten, mit der er auch zusammengelebt hatte, schuldig gesprochen worden. Der Mann soll die Frau am 1. August 2024 getötet haben, weil sie ohne ihn in ihre Heimat nach Bulgarien zurückkehren wollte. Die Leiche der Frau wurde jedoch bisher nicht gefunden. Der Mann schwieg vor Gericht.

Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf und verwies es an eine andere Kammer des Landgerichts zur erneuten Verhandlung zurück. Die Kammer habe nicht ausreichend andere Möglichkeiten für das Verschwinden der damals 33 Jahre alten Frau ausgeschlossen.