Müllfahrzeug überrollt Mann – lebensgefährlich verletzt

Blaustein (dpa) - Ein 85-Jähriger ist in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) von einem Müllwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge brachte ein Rettungshubschrauber den Senior in eine Klinik.

Den Erkenntnissen nach war das Müllfahrzeug am frühen Morgen in der Straße unterwegs, um den Müll aus den aufgestellten Tonnen aufzuladen. Dafür hielt es immer wieder an. Der Senior soll versucht haben, seine Mülltonne an den Straßenrand zu stellen. Als sich der Mann unmittelbar vor dem Mülllaster befand, fuhr der 47 Jahre alte Fahrer demnach an. Der Fahrer saß im Führerhaus auf der rechten Seite.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Ein Sachverständiger soll den Hergang klären.