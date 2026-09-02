Musiala noch nicht im Bayern-Kader - Kompany vorsichtig

Osnabrück (dpa) - Für Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat es gut zwei Wochen nach seinem zweiten Zusammenbruch noch nicht für eine Rückkehr in den Kader des FC Bayern beim DFB-Pokalspiel in Osnabrück gereicht. Trainer Vincent Kompany ist aber mit der Entwicklung des Jungstars zufrieden und lässt ein Comeback für das Wochenende offen.

Musiala sei «vielleicht» eine Option für das Ligaspiel bei Aufsteiger FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky). «Aber ich möchte dem Jungen nicht mehr Druck machen, als er jetzt schon hat», sagte Kompany beim TV-Sender Sky vor dem Duell mit dem Zweitligisten.

«Wird bald wieder auf dem Platz stehen»

Ähnlich äußerte sich Sportvorstand Max Eberl in der ARD: «Nach den beiden Vorfällen auf dem Platz wollen wir erstmal für eine gewisse Zeit eine Anfallsarmut haben. Das ist der größte Wunsch. Wenn die da ist, wird er bald auch wieder auf dem Platz stehen. Und wenn er wieder auf dem Platz steht, wird er für Deutschland eine große Rolle spielen.»

Der 23-Jährige fehlte dem FC Bayern zuletzt nach zwei Zusammenbrüchen auf dem Rasen innerhalb kurzer Zeit wegen einer neurologischen Erkrankung. Beim Offensivspieler musste die Medikation angepasst werden. «Es geht ihm gut, es geht ihm besser. Wenn es so weiterläuft, wird es nicht mehr lange dauern. Das hoffen wir natürlich», ergänzte Kompany.