Mutige Helferin im Wald: Frau befreit Verletzten mit Traktor

Simbach am Inn (dpa/lby) - Mit außergewöhnlichem Einsatz hat eine Spaziergängerin einen 48-jährigen Landwirt aus einer gefährlichen Lage gerettet. Wie die Polizei mitteilte, hörte die Frau bei Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) Hilferufe aus einem Waldstück. Daraufhin lief sie sofort los und entdeckte den unter einem dicken Baumstamm eingeklemmten Verunglückten.

Nachdem die Ersthelferin den Notruf abgesetzt hatte, wartete sie nicht auf die Einsatzkräfte, sondern handelte sofort: Kurzentschlossen stieg sie demnach auf den Traktor des Mannes, setzte die Maschine um und schaffte es so, den schweren Stamm von den Beinen des Verunglückten zu lösen.

Anschließend begab sie sich laut Polizei zur nächsten Ortschaft, um die Rettungskräfte direkt zur Unfallstelle zu lotsen. Dank ihres couragierten Einschreitens konnte der Landwirt am Samstag rasch vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.