Wiesn-Streit eskaliert: Attacke mit Besteckmesser

München (dpa) - Bei einem Streit in einem Zelt auf dem Oktoberfest ist ein 32-jähriger Tourist mit einem Besteckmesser attackiert und verletzt worden. Zuvor hatte ein 24-jähriger Mann laut Polizei eine Frauengruppe belästigt und versucht, eine von ihnen zu schubsen.

Als der Tourist dazwischenging, sei es zu einem Handgemenge gekommen. Der Tatverdächtige griff demnach zu einem sogenannten Hendlmesser und fügte dem 32-Jährigen eine Schnittwunde am Unterarm zu, die Sanitäter vor Ort nähen mussten.

Polizisten nahmen den Mann am Sonntag vorläufig fest und ordneten eine Blutentnahme an. Nach einem vorübergehenden Gewahrsam wurde er laut Polizeisprecher mittlerweile wieder entlassen. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.