Nach Raubüberfall mit 190 km/h vor Polizei geflohen

Hahnbach (dpa/lby) - Nach einem Raubüberfall auf ein Reitsportgeschäft im Landkreis Amberg-Sulzbach ist ein Tatverdächtiger mit bis zu 190 km/h vor der Polizei geflohen. Der Mann ging am Montag die Kassiererin des Geschäfts mit der Faust körperlich an und nahm Bargeld aus der Kasse, wie die Polizei mitteilte. Dann flüchtete der 37-Jährige demnach mit einem Auto.

Er fuhr den Angaben zufolge mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ortsbereich von Hahnbach. Es folgte eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei auf der Staatsstraße mit Geschwindigkeiten von bis zu 190 km/h. Schließlich konnte das Auto angehalten werden.

Der Verdächtige ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Das erbeutete Bargeld konnte im Auto gefunden werden. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft gegen den Mann.