Nach trüben Tagen Sonne - Freitag wieder Regen

München (dpa/lby) - Nach einem trüben Morgen hält heute in weiten Teilen Bayerns die Sonne wieder Einzug. Sowohl im Norden als auch im Süden des Freistaats erwartet der Deutsche Wetterdienst nach einzelnen Schauern und Gewittern im Tagesverlauf zunehmende Auflockerungen und mehr Sonne.

In den ostbayerischen Mittelgebirgen, im Bereich der Donau-Alb und im Bayerischen Wald kann es jedoch am Nachmittag vereinzelt zu Gewittern, Böen und Starkregen kommen. Die Temperaturen in großen Teilen des Freistaats steigen: Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 27 Grad. Vergleichsweise kühl bleibt es demnach mit Spitzentemperaturen um die 21 Grad in Oberfranken.

Der Donnerstag bringt dann Freibad- und Ausflugswetter: viel Sonne und landesweit hohe Temperaturen, im Süden bis zu 31, im Norden in Mainfranken bis zu 32 Grad. Allerdings steht die nächste Schlechtwetterfront quasi schon vor der Tür: In der Nacht ziehen der Vorhersage zufolge Wolken auf, und am Freitag soll es vielerorts kräftig regnen, zum Teil auch verbunden mit Gewittern.