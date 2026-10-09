Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann mit Axt verletzt

Münchberg (dpa/lby) - Ein 72-Jähriger soll bei einer Auseinandersetzung in Münchberg (Landkreis Hof) seinen Nachbarn mit einer Axt angegriffen haben. Der 26-Jährige kam nach Polizeiangaben mit einer tiefen Schnittwunde am Unterarm ins Krankenhaus. Die beiden Männer waren demnach schon seit einiger Zeit zerstritten. Am Donnerstagabend eskalierte die Situation.

Die Angaben der Beteiligten zum genauen Ablauf widersprechen sich laut Polizei. Der 26-Jährige gab an, der 72-Jährige sei zu seiner Wohnungstür gekommen und habe unvermittelt mit der Axt auf ihn eingeschlagen, nachdem er geöffnet hatte. Der Ältere schilderte den Vorfall anders: Sein Nachbar habe bei ihm geklingelt und ihn mit einer Taschenlampe geblendet. Weil er sich bedroht gefühlt habe, habe er mit der Axt zugeschlagen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 72-Jährigen und wegen Bedrohung gegen den 26-Jährigen.