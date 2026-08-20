Nächtliche Spritztour: Jugendliche klauen Bagger

Pösing (dpa/lby) - Vier Jugendliche haben in Pösing (Landkreis Cham) einen Bagger von einer Baustelle gestohlen und sind damit durch die Gegend gefahren. Auf ihrer nächtlichen Spritztour beschädigten sie einen Jägerzaun sowie ein Verkehrsschild, wie die Polizei mitteilte. Bei Eintreffen einer Streife, die wegen Ruhestörung alarmiert worden war, flüchteten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen.

Die Jungen im Alter von zwölf bis 15 Jahren sollen den 3,5 Tonnen schweren Bagger mit einem Schlüssel gestartet und damit das Baustellengelände verlassen haben. Der Bagger sei zuvor ordnungsgemäß gesichert worden, teilte die Polizei mit. Wie die Jugendlichen an den Schlüssel gelangten, ist noch unklar. Sie ließen ihn am Bagger zurück.