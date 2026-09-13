Nasser Sonntag vor dem Schulstart - dann kommt Sonne zurück

München (dpa/lby) - Regen vor dem Schulstart, Sonne zum Schulstart: Zum Ende der Sommerferien müssen sich die Menschen in Bayern zunächst auf einen nassen Sonntag einstellen. Von Nordwesten breitet sich Regen über den Freistaat aus. In Teilen der Alpen könnte es länger und kräftiger regnen.

Sonntag verbreitet nass

In Nordbayern ist es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist bedeckt, und es regnet verbreitet leicht. In Südbayern zeigt sich anfangs vor allem in Richtung Alpen noch die Sonne. Ab dem Vormittag ziehen aber auch dort zunehmend dichte Wolken und Regen auf. Am Nachmittag und Abend wird es mit Unterbrechungen verbreitet nass. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 24 Grad.

Dazu weht mäßiger und im Tagesverlauf auffrischender Wind aus westlichen Richtungen. Vor allem in Teilen Mittelfrankens, und in den Kammlagen des Bayerischen Waldes gibt es vielleicht starke Böen.

Kräftiger Regen an den Alpen möglich

In der Nacht zum Montag bleibt es vor allem in Südbayern nass. Am östlichen Alpenrand kann es auch kräftig regnen. In den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sind laut DWD vom Sonntagnachmittag oder -abend bis Montagmittag Regenmengen von 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 12 bis 24 Stunden nicht ausgeschlossen.

Montag wird es freundlicher

Zum Start in die neue Woche bleibt es zunächst vielerorts trüb. Vor allem zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald kann es noch regnen. Im Tagesverlauf wird es zunehmend trocken und die Sonne zeigt sich häufiger. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad.

Pünktlich zum Schulstart am Dienstag meldet sich dann der Spätsommer zurück: Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 23 bis 27 Grad.