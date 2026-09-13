Ungewöhnliches Topspiel: Bayern gastiert in Elversberg

Spiesen-Elversberg (dpa) - Der Sensations-Aufsteiger empfängt den deutschen Rekord-Meister: Das Duell zwischen der SV Elversberg und dem FC Bayern München ist das ungewöhnliche Topspiel des dritten Spieltags in der Fußball-Bundesliga.

Nach ihrem erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siegen stehen die Saarländer vor dem Spiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Tabelle sogar zwei Punkte vor den Bayern.

Auch Elversbergs Trainer Vincent Wagner kann sein Team am Spielfeldrand unterstützen: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds hob seine Sperre nach der Gelb-Roten Karte im Spiel bei Borussia Mönchengladbach (4:3) zwei Tage vor dem Topspiel wieder auf. Das begrüßte sogar Bayern-Coach Vincent Kompany, der sich auf seine erste Partie in Elversberg freut.