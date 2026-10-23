Neue Regionalbischöfin im Kirchenkreis Franken

Ansbach (dpa/lby) - Claudia Häfner wird als Regionalbischöfin an der Seite von Berthild Sachs den künftigen evangelischen Kirchenkreis Franken führen. Die 53-jährige Häfner ist promovierte Theologin, Münchner Dekanin und vierfache Mutter. Sie bringt nach Angaben der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) langjährige Erfahrung in Gemeindearbeit, Hochschulseelsorge, Personalführung und kirchlichen Veränderungsprozessen mit.

Der Kirchenkreis Franken soll zum 1. Januar entstehen - aus den

bisherigen Kirchenkreisen Ansbach-Würzburg, Bayreuth und Nürnberg. Häfner, die aus dem oberfränkischen Mitwitz stammt und künftig in Ansbach sitzen wird, soll ihn gemeinsam mit Regionalbischöfin Sachs (Bayreuth) leiten. Ihr Dienstbeginn ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Die Evangelische Landeskirche in Bayern verpasst sich neue Strukturen, weil die Mitgliederzahl sinkt und die Einnahmen zurückgehen. Die Zahl der Kirchenkreise wird daher reduziert. Geplant sind zudem weniger Dekanatsbezirke - von ursprünglich 66 sollen bis 2032 nur noch 44 übrig bleiben.