Klose vor Nürnberger DFB-Pokal-Start: «Wir träumen alle»

Nürnberg (dpa/lby) - Natürlich erinnern sich Miroslav Klose und seine Nürnberger an das blamable Aus im DFB-Pokal vor einem Jahr. Gleich zum Auftakt schieden die personell stark veränderten Franken beim Regionalligisten FV Illertissen im Elfmeterschießen aus. Der K.-o. saß - und soll sich beim 1. FC Nürnberg in dieser Saison nicht wiederholen.

Immerhin sind die Voraussetzungen diesmal gut. Die Nürnberger haben nicht wie in der abgelaufenen Spielzeit einen Fehlstart in der 2. Bundesliga hingelegt, sondern sind nach zwei Startsiegen sogar Spitzenreiter. Ein 4:2 vor knapp einer Woche im Derby bei der SpVgg Greuther Fürth sorgte für einen zusätzlichen emotionalen Schub beim Club.

«Ich habe Illertissen nicht in den Mund genommen»

«Ich habe überhaupt kein Anzeichen gesehen, dass sie ein bisschen weniger im Training machen, sondern sie wollen den Schwung mitnehmen», sagte Klose vor dem Erstrundenspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Drittligisten FC Viktoria Köln. «Ich bin von meiner Mannschaft total überzeugt.»

Klose hat nach eigener Aussage seine Spieler gar nicht groß an das Aus im DFB-Pokal vor einem Jahr erinnern müssen. «Ich habe Illertissen nicht in den Mund genommen vor der Mannschaft, sondern nur Viktoria Köln», bemerkte der Weltmeister von 2014 nach dem erfolgreichen Auftritt im Franken-Derby. «Wenn man keine gute Tagesform hat, kann mehr sehr schnell ausscheiden.» Seine Mannschaft wolle aber diesmal «weit kommen».

Dafür verzichtet der frühere Nationalstürmer auf personelle Rochaden. «Da ist mir das Spiel zu wichtig, als dass es Experimente gibt», betonte Klose. «Ich will die bestmögliche Mannschaft aufs Spielfeld bringen.»

Ein Quartett ist erkrankt

Vor einem Jahr hatte Klose noch einige Wechsel vorgenommen, am Ende war das Desaster in Illertissen perfekt. Diesmal ist der Nürnberger Coach zu mindestens einer Umstellung gezwungen. Mittelfeldspieler Finn Becker fällt wegen einer Kniereizung aus. Zudem sind die Ersatzkräfte Mikayil Faye, Christian Mathenia, Rafael Lubach und Rayan Ghrieb erkrankt. «Wenn alles gut geht, kommt von den Vieren nur einer zurück», meinte Klose.

Im Tor wird auf jeden Fall Kapitän Jan Reichert stehen, dem in der Vorbereitung Schulterprobleme zu schaffen gemacht hatten. «Mir geht's, weil das Spiel unheimlich wichtig ist, um die Abstimmung», begründete Klose seine Entscheidung gegen einen Wechsel des Schlussmanns.

Elfmeterschießen ließ der Nürnberger Trainer zudem nicht extra trainieren. Mit einer konsequenten Leistung soll Kloses Mannschaft schließlich noch in der regulären Spielzeit weiterkommen. Und dann soll es Schritt für Schritt im DFB-Pokal weitergehen. «Wir träumen alle», räumte Klose ein, «aber die Hausaufgaben dürfen wir nicht vergessen.»