Pfefferspray in Bar – Gäste klagen über Augenreizungen

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - In einer gut besuchten Bar in Garmisch-Partenkirchen haben mehrere Gäste über Augenreizungen und Atemwegsbeschwerden geklagt, nachdem Pfefferspray versprüht worden war. Ein Besucher fand nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei eine am Boden liegende Sprühdose und gab aus einer Sitzgruppe heraus einen Sprühstoß in Richtung Fußboden ab.

Mehrere Gäste verließen daraufhin das Lokal, beim Eintreffen der Polizei waren nahezu alle Gäste bereits weg. Zwei Menschen wurden wegen länger anhaltender Beschwerden vom Rettungsdienst behandelt, bei den übrigen Betroffenen klangen die Beschwerden an der frischen Luft wieder ab. Ob dem Mann wegen der dunklen Lichtverhältnisse klar war, dass es sich um Pfefferspray handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.