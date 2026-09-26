Streit unter Kollegen im Auto eskaliert auf Rastplatz

Memmingen (dpa/lby) - Ein Streit unter Arbeitskollegen ist auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 bei Memmingen eskaliert. Zwei der drei Mitfahrer im Alter von 21 bis 32 Jahren gerieten am Freitag während der Fahrt in einen hitzigen Streit, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Fahrer steuerte daraufhin auf den Parkplatz. Dort drohte einer der beiden seinen Kollegen erst mit einer Bierflasche, dann mit einem Cuttermesser.

Nachdem er das Messer abgelegt hatte, schlug ihm sein Kontrahent mit der Faust ins Gesicht, ehe die übrigen Mitfahrer sie trennten. Der Mann wurde an Nase und Lippe verletzt und kam ins Krankenhaus. Beide Männer seien stark betrunken gewesen, hieß es. Die Autobahnpolizei ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung.