Polizei stoppt Motorradfahrer beim Abholen des Führerscheins

Neustadt an der Aisch (dpa/lby) - Ein 64-Jähriger ist mit seinem Motorrad zur Polizei in Neustadt an der Aisch gefahren – obwohl sein Fahrverbot noch mehrere Stunden galt. Dort wollte er ausgerechnet seinen Führerschein abholen, wie die Polizei mitteilte.

Einen Monat lang hatte der Mann seinen Führerschein abgeben müssen. Als er ihn am Dienstagabend etwa vier Stunden vor Ende des Fahrverbots abholen wollte, fragten ihn die Beamten, wie er zur Dienststelle gekommen sei. Die Frage, ob er möglicherweise ein Auto genutzt habe, verneinte er zunächst, gab dann aber an, mit seinem Motorrad gefahren zu sein. Die Maschine hatte er vor der Polizeidienststelle abgestellt, hieß es.

Der Mann durfte nicht weiterfahren und musste seine Motorradschlüssel bei der Polizei lassen. Gegen den 64-Jährigen wird wegen des Verdachts des Fahrens trotz Fahrverbots ermittelt.