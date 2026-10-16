Polizisten befreien Betrunkenen aus Kompostkiste

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Betrunken und hilflos in einer Kompostkiste liegend hat die Polizei einen 48-Jährigen aus Schleswig-Holstein in einem Schuppen in Garmisch-Partenkirchen gefunden. Nach Polizeiangaben hatte ein Anwohner zuvor die Polizei gerufen und angegeben, dass ein Fremder durch das Dach seines Schuppens gestürzt sei.

Demnach waren die Beamten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ausgerückt, da sich ein Gast eines Lokals in die Toilette einer Nachbarwohnung eingesperrt haben sollte. Den Angaben zufolge konnten die Einsatzkräfte den Mann dort nicht finden. Rund eine Stunde später habe der Schuppenbesitzer die Polizei gerufen. Nach eigenen Angaben fanden die Beamten den bis dahin verschwundenen Gast im Schuppen. Er habe sich nicht mehr aus der Kompostkiste befreien können und sei auf die Hilfe der Polizei angewiesen gewesen. Der 48-Jährige blieb unverletzt und muss sich jetzt unter anderem wegen Hausfriedensbruchs verantworten.