Rauchmelder warnt Bewohner - zwei Katzen sterben

München (dpa/lby) - Bei einem Zimmerbrand in München sind zwei Katzen trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. Die Bewohner hatten den Brand im Arbeitszimmer dank eines Rauchwarnmelders bemerkt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Eigene Löschversuche blieben jedoch erfolglos, woraufhin Vater und Sohn die Wohnung verließen. Einsatzkräfte brachten auch zwei Nachbarn aus dem oberen Stockwerk mit Hilfe von Fluchthauben ins Freie. Alle Beteiligten blieben demnach unverletzt.

Für zwei Katzen kam allerdings jede Hilfe zu spät: Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starben die Tiere laut Feuerwehr in der Brandwohnung. Die Ursache des Feuers vom Dienstag ist noch unklar. Das zuständige Polizeikommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.