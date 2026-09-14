Rekordserie hält: Bayern-Frauen drehen Spiel in Leverkusen

Leverkusen (dpa) - Die Fußballerinnen von Bayern München haben ihre Rekordserie mit einiger Mühe ausgebaut. Bei Bayer Leverkusen gewannen die Doublesiegerinnen durch ein spätes Tor von Alara Sehitler noch 3:2 (0:1). Das Team von José Barcala ist nun seit 46 Bundesliga-Spielen ungeschlagen. In der Tabelle liegt der FCB punktgleich hinter Wolfsburg auf Rang zwei. Leverkusen ist Achter.

Vor 2.272 Fans im Ulrich-Haberland-Stadion sorgte Paulina Tomasiak mit einem Doppelpack (36. und 52. Minute) zweimal für die Führung der Rheinländerinnen. Der Ausgleich von Vanessa Gilles (51.) hatte nur kurz Bestand. Edna Imade (68.) und Sehitler (88.) drehten die Begegnung.

Gwinn bereitet zweimal vor

Die Münchnerinnen dominierten die Partie insbesondere in der ersten Hälfte und hatten viel mehr Ballbesitz. Allerdings konnten sie sich gegen die starke Leverkusener Verteidigung kaum Chancen erspielen. Mit einem abgefälschten direkten Freistoß gelang der 24 Jahre alten Tomasiak das 1:0. Gilles traf per Kopf nach einer Flanke von DFB-Kapitänin Giulia Gwinn.

Direkt nach dem Anstoß ermöglichte ein Fehlpass von Franziska Kett den zweiten Leverkusener Treffer. Das Spiel wurde offener, aber die Bayern fingen sich. Nach einem sehenswerten Angriff flankte Gwinn wieder präzise, diesmal auf den Kopf der gerade eingewechselten Edna Imade. Kurz vor Schluss schloss Sehitler dann eine weitere schöne Kombination zum Siegtreffer ab.