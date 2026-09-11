Emirate wollen zehn Milliarden Euro in Bayern investieren

München (dpa/lby) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen zehn Milliarden Euro in Bayern investieren. Ein entsprechendes Abkommen über die Investitionen für Bayern sei unterzeichnet worden, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einem Treffen mit dem emiratischen Präsidenten Mohammed bin Sajid in München mit. Das Geld soll unter anderem in Zukunftsbranchen wie Luft- und Raumfahrt, künstliche Intelligenz oder Verteidigung fließen. «Das bringt Cash, das bringt Aufträge, das bringt natürlich auch wirtschaftliches Wachstum». Dementsprechend erhofft sich der CSU-Politiker einen zusätzlichen «Schub für die bayerische Wirtschaft».

Emirate kündigten Milliarden-Investitionen an

Mohammed bin Sajid hatte am Donnerstag seinen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Es ist der erste eines Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in Deutschland überhaupt. Die Emirate hatten bereits 40 Milliarden Euro Investitionen in Deutschland angekündigt - zehn Milliarden davon gehen nach Bayern.

Söder: «Guter Tag für Bayern»

«Der Besuch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, den darf man vielleicht schon ein Stück historisch nennen», sagte der CSU-Chef. Heute sei ein guter Tag für Bayern und die internationalen Beziehungen. Söder will wahrscheinlich noch in diesem Jahr in die Vereinigten Arabischen Emirate und den arabischen Raum reisen. Er habe eine «Gegeneinladung erhalten», kündigte er am Rande des Staatsbesuchs an.

Ziel der Reise sei, dort die Wirtschaftsbeziehungen «deutlich auszubauen». Eine ursprünglich schon für April 2022 geplante Reise in die Golf-Region musste Söder absagen, weil er damals positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Erster Staatsbesuch eines VAE-Präsidenten in Deutschland

Söder begrüßte Mohammed bin Sajid mit Ehrenformation der bayerischen Polizei und rotem Teppich im Kaiserhof in der Münchner Residenz. Die bayerisch-emiratisch Harmonie erstreckte sich bis auf den Fußboden: Söder und der Staatsgast trugen offensichtlich das gleiche Sportschuhmodell.

Nach dem Empfang trug sich der Besuch in das Gästebuch der Bayerischen Staatsregierung ein. Kinder des bayerischen Trachtenverbands überreichten dem Staatsgast ein großes Lebkuchenherz. In der Mittagszeit waren Söder und sein Besucher auf Einladung von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zu Gast bei einem Wirtschaftsforum im Festsaal des Bayerischen Hofs.