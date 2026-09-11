Passanten retten 90-Jährige bei Brand aus Wohnhaus

Röhrmoos (dpa/lby) - Passanten haben eine 90-Jährige mitten in der Nacht aus ihrem brennenden Wohnhaus in Oberbayern gerettet. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte brachten sie die Frau ins Freie, sodass sie lediglich leicht verletzt in ein Krankenhaus kam, wie die Polizei mitteilte. Ob die Passanten zufällig am Haus bei Röhrmoos (Landkreis Dachau) vorbeigingen oder etwa Nachbarn waren, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Durch die Beschädigungen ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen soll der Schaden im sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache soll nun ermittelt werden.