Rottal-Inn (dpa/lby) - Ein 49-Jähriger soll das Vertrauen einer inzwischen 80 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Rottal-Inn ausgenutzt und sie um Vermögenswerte im hohen sechsstelligen Bereich gebracht haben. Wie die Polizei mitteilte, ermittelt die Kriminalpolizei Passau gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Landshut wegen des Verdachts der Untreue gegen den Mann. Bei einer Durchsuchung wurden unter anderem zwei Oldtimer gepfändet.

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann über mehrere Jahre hinweg das Vertrauen und die persönliche Situation der Seniorin ausgenutzt haben. Dabei habe er sich Antiquitäten und Schmuck angeeignet. Zudem soll er im Einverständnis der Frau eine Sammlung hochwertiger Oldtimer im Wert eines mittleren sechsstelligen Eurobetrags verkauft, den Erlös jedoch für sich behalten haben. Auch eine Immobilie auf Sizilien wurde laut Polizei auf den Tatverdächtigen überschrieben.

Bereits im September durchsuchten Ermittler Wohn- und Geschäftsräume des Mannes im Raum Dingolfing-Landau. Dabei stellten sie zwei Oldtimer sowie zentral- und südamerikanische Figuren aus dem Besitz der Frau sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.