Meitingen (dpa/lby) - Nach den zwei Sprengstoffexplosionen im schwäbischen Meitingen (Landkreis Augsburg) hat die Kriminalpolizei drei Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt. Einsatzkräfte der Kripo Augsburg und der Polizeiinspektion Gersthofen durchsuchten die Wohnungen der Verdächtigen und stellten dabei mehrere Beweismittel sicher, wie die Polizei mitteilte.

Mit den Ermittlungen reagierten die Behörden auf die Vorfälle in dieser Woche. Bei einem davon war ein Gegenstand durch ein Fenster in das Wohnzimmer einer 76-jährigen Frau geworfen worden und dort durch eine chemische Reaktion explodiert. Die Seniorin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen nach Angaben der Polizei ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Auswertung der Beweismittel sowie die Ermittlungen dauern an.