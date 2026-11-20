Höhenkirchen-Siegertsbrunn (dpa/lby) - Über eine Woche nach einem Verkehrsunfall in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Landkreis München) ist eine 86 Jahre alte Fußgängerin im Krankenhaus gestorben. Die Seniorin war am 10. November beim Überqueren einer Straße von dem Auto einer 22-Jährigen erfasst worden, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst seien die Einsatzkräfte bei der 86-Jährigen von leichten Verletzungen ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Im Krankenhaus stellten Ärzte dann jedoch schwere Verletzungen fest, darunter einen Beckenbruch. Am Mittwoch starb die Frau schließlich infolge eines Herz-Kreislauf-Stillstands.

Gegen die 22-jährige Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Untersuchungen zum genauen Unfallhergang übernommen.