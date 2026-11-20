Reichenberg (dpa/lby) - Bei einem Betrugsversuch im unterfränkischen Reichenberg (Landkreis Würzburg) ist ein 74-jähriger Mann schwer verletzt worden. Unbekannte hatten sich telefonisch als Kriminalbeamte ausgegeben, um dem Senior unter dem Vorwand angeblicher Einbrüche in der Nachbarschaft Wertsachen zu entwenden, wie die Polizei mitteilte.

Als ein Abholer am Donnerstag an der Wohnung des Mannes erschien und die Gegenstände an sich nehmen wollte, schöpfte der 74-Jährige allerdings Verdacht und begleitete den Täter mit der Tasche vor das Haus. Dort versuchte der Unbekannte nach Angaben der Polizei, ihm die Tasche zu entreißen. Bei der Gegenwehr stürzte der Senior und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Täter flüchtete ohne Beute mit einem oder zwei Komplizen in einem Auto. Eine Großfahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Würzburg sucht nun nach Zeugen.