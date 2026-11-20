Regenstauf (dpa/lby) - Nach erheblichen Hygienemängeln im Norma-Zentrallager in Regenstauf ermittelt die Staatsanwaltschaft Regensburg gegen zwei Mitarbeiter der Discounter-Kette. Ihnen werde ein Verstoß gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch vorgeworfen, teilte die Behörde mit. Welche konkreten Vorwürfe den Beschuldigten vorgeworfen werden, wurde nicht mitgeteilt. «Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weitergehenden Auskünfte erteilt werden können», hieß es lediglich. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Lebensmittelkontrolleure hatten in dem Lager im August Ratten und Verunreinigungen festgestellt. Mitte Oktober hatte das Unternehmen mitgeteilt, bei der jüngsten Kontrolle seien keine baulichen Mängel mehr beanstandet und weder Fraßspuren noch Rattenkot festgestellt worden. Das Landratsamt wollte regelmäßig nachkontrollieren.

Die Probleme mit Ratten und Schmutz in dem Zentrallager waren im September bekanntgeworden. Norma betonte damals, dass verunreinigte Waren korrekt entsorgt worden seien.