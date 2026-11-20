Nürnberg (dpa/lby) - Weil auf einer Baustelle in Nürnberg in den vergangenen Monaten immer wieder Weltkriegsbomben entschärft werden mussten, hat sich nun die Stadt eingeschaltet: Die Verantwortlichen sollen erst prüfen, ob noch weitere Blindgänger im Boden schlummern, die entschärft werden müssen. Erst dann solle weitergebaut werden.

«Vier Bombenfunde und wiederholte Evakuierungen in wenigen Wochen sind für die Anwohnerinnen und Anwohner eine enorme Belastung. Deshalb haben wir als Stadt darauf gedrängt, dass jetzt nicht einfach wie bisher weitergebaut wird. Wir wollen mögliche weitere Bomben frühzeitig finden und die notwendigen Einsätze besser bündeln», sagte der für den Bereich Bauen verantwortliche Bürgermeister Nasser Ahmed (SPD).

Die Untersuchung der verbleibenden Baufläche entspreche einer dringenden Empfehlung der Berufsfeuerwehr und des Kampfmittelräumdiensts nach den jüngsten Einsätzen, hieß es weiter. Der Auftraggeber der Baustelle habe nach Gesprächen mit den städtischen Dienststellen zugesichert, die restlichen Bauflächen untersuchen zu lassen. Sollten weitere Blindgänger gefunden werden, könnten diese möglicherweise in einem Zuge entschärft werden.

Insgesamt wurden in diesem Jahr in Nürnberg bereits zehn Weltkriegsbomben entdeckt und entschärft. Bei der Evakuierung vor wenigen Tagen mussten etwa 1.450 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen verlassen.