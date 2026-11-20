Augsburg (dpa) - Beim FC Augsburg fallen für das Krisenduell gegen den 1. FSV Mainz gleich mehrere Spieler vor allem in der Defensive aus. Neben dem schon länger verletzten Noahkai Banks (Außenbandriss im Knie) und dem seit knapp zwei Wochen fehlenden Chrislain Matsima (Muskelfaserriss) muss der FCA auch auf Calvin Brackelmann und Han-Noah Massengo verzichten.

Abwehrspieler Brackelmann stand nach einer Gehirnerschütterung vor dem Comeback, fing sich aber einen Infekt ein, wie Trainer Manuel Baum berichtete. Der defensive Mittelfeldspieler Massengo muss wegen muskulärer Probleme passen. Der Einsatz eines weiteren Innenverteidigers am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) stehe auf der Kippe - wer betroffen ist, verriet der Coach nicht.

Taktische Umstellungen und «brutale Klarheit»

Nach sieben Partien ohne Sieg und dabei vier Niederlagen sind die Augsburger in der Tabelle nach unten durchgereicht worden und gehen als 14. in den Spieltag. Trainer Baum wollte wegen der Ausfälle aber nicht klagen, sondern sagte: «Dies bringt vielleicht die Chance, über das System nachzudenken.» Ein Wechsel von Dreier- auf Viererkette ist denkbar.

Just die Verteidigung ist bei den Augsburgern eines der größten Probleme - mit 20 Gegentoren stellen sie die drittschlechteste Defensive. Dass andererseits nur Bayern und Leipzig mehr Treffer selbst erzielten als der FCA, das half zuletzt auch nicht. Baum wünscht sich nun eine «brutale Klarheit» im Auftreten seiner Mannschaft, um nicht so viele Gegentore zu kassieren.