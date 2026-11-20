Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Arbeitsagentur vermittelt auch in diesem Jahr in der Adventszeit Facharbeiter mit einer ganz besonderen Aufgabe: Nikolaus-Darsteller. Heuer seien neun Miet-Nikoläuse rund um den Nikolaustag im Einsatz, sagte die Sprecherin der Arbeitsagentur, Daniela Ruhrmann. Das Angebot komme nach wie vor hervorragend bei den Kunden an. «Seit Anfang November rufen die Leute an, um einen Nikolaus zu buchen.» Dabei sei das Angebot so früh noch gar nicht buchbar.

Das Besondere an dem Augsburger Angebot ist, dass die Arbeitsagentur dort keine Weihnachtsmänner anbietet, sondern speziell nur Nikoläuse losschickt, die rund um den 6. Dezember im Einsatz sind, um Kinder zu erfreuen. Andere staatliche Arbeitsagenturen und auch viele private Vermittler haben hauptsächlich Weihnachtsmänner oder weiteres weihnachtliches Personal wie Engel im Angebot. «Beim Nikolaus haben wir ein Alleinstellungsmerkmal», sagte Ruhrmann.