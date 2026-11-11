Schlappmaulorden für CSU-Landesgruppenchef Hoffmann

Kitzingen (dpa/lby) - Im Bundestag legt er am Rednerpult die Finger in die Wunde - und für sein vortreffliches Mundwerk wird er nun belohnt: CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann ist der künftige Träger des Schlappmaulordens der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG). Das teilte der Verein am 11.11. mit.

«Als versierter Jurist teilt er rhetorisch präzise aus, schießt mit spitzer Zunge gegen politischen Frohsinn-Bremser und scheut sich nie vor einem klaren Wort im reinsten Dialekt», hieß es zur Begründung. «Vom einstigen Faschingsprinzen hat er sich hochgearbeitet zum sprachgewaltigen Taktgeber im Berliner Machtgefüge - bewaffnet mit einer Portion unterfränkischer Sturheit und einem Mundwerk, das schneller schaltet als jede Fraktionsdisziplin.» Hoffmann wurde ein Würzburg geboren und ist 51 Jahre alt.

Auszeichnung zuletzt an Katharina Schulze

Die Verleihung ist traditionell am Rosenmontag - das ist dieses Mal der 8. Februar 2027. In der Regel bekommt der Preisträger die Auszeichnung von demjenigen überreicht, der sie zuvor trug: in diesem Fall wäre das Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag.

Seit 1989 zeichnen die Kitzinger Narren Prominente mit dem Bronzeguss aus, die durch «eine gar trefflich lockere Zunge und ein schlagkräftiges Wort» in Erscheinung treten. Der einer Maske nachempfundene Orden wird traditionell zur Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft überreicht. Der Preis ist undotiert, dafür gibt es zusätzlich zum Bronzeguss eine Narrenkappe sowie die lebenslange Ehrenmitgliedschaft in der KiKaG.

Den Schlappmaulorden trugen bisher unter anderem die Politiker Markus Söder (CSU), Barbara Stamm (CSU), Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gregor Gysi (Linke), aber auch Prominente jenseits der Politik wie der Komiker Michl Müller.