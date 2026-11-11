Bayerns Narren starten um 11.11 Uhr in die kurze Session

Würzburg (dpa/lby) - Wenn Menschen mit Narrenkappen Rathäuser erobern, Prinzenpaare proklamiert und Krapfen zuhauf vertilgt werden, wird die fünfte Jahreszeit eingeläutet: Pünktlich um 11.11 Uhr werden Bayerns Narren heute mit einem dreifach donnernden «Helau» den Startschuss für ihre Lieblingszeit geben. Ob in Bamberg, Würzburg, Nürnberg oder München: Vielerorts treffen Elferräte auf das gemeine Volk und stoßen auf die anstehende Session an. Der Narr sagt nicht Saison, sondern Session. Die ist dieses Mal allerdings besonders kurz: Am 10. Februar 2027 ist schon Aschermittwoch.

Bis dahin laden örtliche Faschingsvereine zu Prunksitzungen, die viel Sitzfleisch verlangen, und vor allem in der Faschingswoche im Februar zu zahlreichen Gaudi-Umzügen mit Tausenden Zuschauern. Die Kultsendung «Fastnacht in Franken» des Bayerischen Fernsehens ist für den 28. Januar nächsten Jahres angekündigt.

Für Freunde der schwäbisch-alemannischen Fastnacht beginnt die Session traditionell erst am 6. Januar. Mit Schellen und teils auch mit Kuhglocken lärmend ziehen am «Unsinnigen Donnerstag» (4. Februar 2027) Maskierte mit historischen, geschnitzten Holzmasken - «Maschkera» - durch Orte wie Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Nach altem Brauch läuten die Teilnehmer damit den Frühling ein und vertreiben die Dämonen der dunklen Jahreszeit.

Der Chinesenfasching in der Kleinstadt Dietfurt an der Altmühl (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) geht am selben Tag mit einem großen Maskenumzug über die Bühne. Das Spektakel hat eine fast 100-jährige Geschichte.