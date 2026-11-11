Immer mehr Fälle von Kinderpornografie

München (dpa/lby) - Sexuelle Gewalt gegen Kinder hat bayerische Gerichte im vergangenen Jahr noch häufiger beschäftigt als zuvor. Für das Jahr 2025 sei ein «ein weiterer Anstieg im Bereich der Kinderpornografie zu beobachten», sagte Bayerns Justizminister Josef Schmid (CSU). «Die Zahlen sind erschreckend hoch.»

Weitere Informationen dazu will der Minister bei der Vorstellung der Strafverfolgungsstatistik in München bekanntgeben. Die Zahlen zeigten, «wie wertvoll die Arbeit unseres "Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI)" bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern ist».

Die aktuellen zeigten aber auch: «Bayern bleibt Deutschlands sicherstes Bundesland. Das Risiko, im Freistaat Opfer einer schweren Straftat zu werden, ist gering», betonte Schmid.