Spenden für Lichterglanz? Klamme Kassen am Starnberger See

Tutzing (dpa/lby) - Ein Spendenaufruf für Weihnachtsbeleuchtung in einer wohlhabenden Region wie dem Landkreis Starnberg? Die Aktion im oberbayerischen Tutzing bekommt Zuspruch - und irritiertes Kopfschütteln. «Warum nicht», sagt die Tutzinger Verkäuferin Maria Pain. «Warum sollen die Leute nicht, wenn sie ihren Ort schön geschmückt haben wollen, warum sollen sie sich nicht ein bisschen dran beteiligen? Finde ich eigentlich eine schöne Idee. Dann merkt man auch gleich, wie viele da dahinterstehen.»

Nicht jede Gemeinde am Starnberger See sei reich, nur weil dort Reiche wohnten, sagt Pain. Der Landkreis Starnberg verfügt bundesweit über das höchste verfügbare Einkommen pro Kopf.

Knapp 600 Euro pro Weihnachtsstern

Der Spendenaufruf ist seit Mitte Oktober online. Die festlichen LED-Weihnachtssterne sollten die Ortsmitte stimmungsvoll in Szene setzen, heißt es auf der Webseite der Kommune. Die Vorarbeiten hat die Gemeindeverwaltung bereits geleistet: An 18 Laternenmasten entlang der Hauptstraße wurden Steckdosen installiert - alles ist bereit für die Weihnachtssterne. Die kosten den Angaben nach 576 Euro pro Stück.

Knapp 600 Euro seien schon eine Hausnummer, sagt Verkäuferin Pain. «Das ist schon heftig, aber wundert mich jetzt nicht. Gerechtfertigt? Hm. Ich bin ein absoluter Weihnachtsfan - also von dem her: Ja!»

Ann Schubert hat ein Modegeschäft in Tutzing. Sie kritisiert, es werde beim Schmücken zu viel an die Hauptstraße gedacht und nicht an die Nebenstraßen. Eine Frau, die gerade ihren Einkauf erledigt und lieber anonym bleiben möchte, sieht die Spendenaktion ebenfalls kritisch. «Ich finde es unglaublich und auch ein bisschen peinlich», sagt sie. Es gebe hier viele Millionäre, sie selbst gehöre nicht dazu. Wenn die Reichen die Sterne bezahlten, sei es ihr recht.

Tutzings Bürgermeister Ludwig Horn (CSU) begründet die Weihnachtsstern-Aktion pragmatisch. Es gebe Dinge, die seien nicht wirklich notwendig, aber einfach schön zu haben. Da müsse eine Kommune sachlich entscheiden. «Mit Spenden können wir halt den Schritt gehen, um dieses Add-On trotzdem zu finanzieren und trotzdem vor Ort zu haben», sagt Horn.

Bürgermeister: Wenn die Budgets eng sind, muss man überlegen

Es gebe Pflichtaufgaben, wie die Feuerwehr oder Schulen, und es gebe freiwillige Aufgaben. «Und diese freiwilligen Aufgaben, wenn das Geld nicht da ist, dann dürften wir die gar nicht machen. Aber die machen das Leben erst schön: Das ist Kunst, das ist Kultur - oder es ist halt eine Weihnachtsbeleuchtung. Und das, glaube ich, ist den Leuten dann auch wichtig und die sehen das und unterstützen es dann auch.»

Wenn er bei den Haushaltsverhandlungen für eine Schule überlege, Positionen zu streichen, aber Weihnachtsbeleuchtung kaufe, dann habe er seine Aufgabe auch nicht richtig gemacht, sagt Horn. «Ich kann aber sehen, wenn man von außen sagt "Es werden so viele Steuern gezahlt, jetzt auch noch das." Aber wenn die Budgets halt eng sind, muss man sich überlegen, wie man es trotz knapper Kassen realisieren kann.»

Starnberg hofft auf Lichtzöpfe

Auch andere Gemeinden in Bayern setzen für ihre Weihnachtsdeko auf Spenden von Bürgern. In Starnberg gibt es eine ähnliche Aktion: Dort hofft die City Initiative Starnberg auf weitere Lichtzöpfe, die - je nach Größe - 455,57 oder 665,21 Euro kosten.

Aus der Verwaltung des Marktes Steinwiesen (Landkreis Kronach) heißt es, im Gemeindegebiet würden jedes Jahr fünf Weihnachtsbäume auf öffentlichen Plätzen aufgestellt. «Diese Bäume werden in jedem Jahr von Bürgern aus ihren privaten Wäldern oder Gärten gespendet und wir erhalten jedes Jahr auch Weihnachtsbäume über die Bayerischen Staatsforsten.»

Tutzings Bürgermeister Horn zeigt sich zufrieden mit dem Spendenaufkommen. Es seien bisher rund 11.000 Euro zusammengekommen - zusätzliche Sterne würden schon angedacht.