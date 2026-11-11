Frauen bei Massage missbraucht? - Prozess

Traunstein (dpa/lby) - Am Landgericht Traunstein beginnt an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen Masseur, der Frauen während der Behandlung missbraucht haben soll.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 36-Jährigen unter anderem Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vor.

An verschiedenen Sport- und Therapiezentren soll er sich an seinen Patientinnen vergangen haben. Die sexuellen Handlungen tarnte er laut den Ermittlern als Therapiemaßnahme und überrumpelte die Frauen damit.

Bei einem seiner mutmaßlichen Opfer handelte es sich den Angaben zufolge um eine Brustkrebs-Patientin, bei einem weiteren um eine Frau, die an Multipler Sklerose erkrankt, vom Hals abwärts gelähmt und darum wehrlos war.

Das Gericht hat acht Verhandlungstage für den Prozess angesetzt, das Urteil könnte demnach am 18. Dezember fallen.