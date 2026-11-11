Viel Regen in Bayern - aber im Süden teils erstaunlich warm

München (dpa/lby) - In Bayern bleibt das Wetter insgesamt regnerisch. Nur im Süden soll heute ab und zu auch mal die Sonne herausschauen - und dort wird es mancherorts sogar erstaunlich warm.

In Südbayern gibt es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) viele Wolken und häufig Regen. Im Tagesverlauf sind demnach aber vor allem im Süden auch mal trockene Abschnitte und kurzzeitige Auflockerungen möglich. In Nordbayern soll es dagegen ganztags bedeckt bleiben und häufig regnen.

Die Höchstwerte im Norden reichen laut DWD von 6 Grad bis 11 Grad in Unter- und Mittelfranken. In Niederbayern sollen die Temperaturen bei 6 Grad liegen. In Oberbayern wird es laut DWD sehr mild mit Temperaturen bis zu 14 Grad.