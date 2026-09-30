Schöner Tag in ganz Bayern

München (dpa/lby) - In ganz Bayern zeigt sich der Spätsommer noch einmal von der schönsten Seite - doch kühlere Temperaturen und Wolken stehen schon vor der Tür. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Unterfranken Höchstwerte von 28 Grad, im Süden bis zu 27 Grad. Es ist überall sonnig, sogar auf der Zugspitze sollen die Temperaturen bis zu milden 10 Grad erreichen.

Doch in der Nacht auf Donnerstag werden laut DWD die Wolken aufziehen. In Franken wird es demnach am Donnerstag wolkig, in Unterfranken zeitweise auch regnerisch, nur in der Oberpfalz bleibt es noch heiter.

In Südbayern kann sich die Sonne demnach noch etwas länger zeigen, nur im Westen nimmt die Bewölkung zu. Zum Donnerstagabend hin jedoch sind am Alpenrand und in Schwaben Schauer und Gewitter zu erwarten. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 25 Grad.