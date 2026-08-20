Schon mehr Blitze als 2025 in Bayern

München/Wien (dpa/lby) - In Bayern hat es dieses Jahr schon öfter geblitzt als im ganzen Jahr 2025. Am Montag zählte der Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids 201 Einschläge im Freistaat. Damit steigt die Zahl im laufenden Jahr auf 30.149 und übertrifft den Wert für das Gesamtjahr 2025 von 30.096. Das war damals allerdings ein außergewöhnlich niedriger Wert.

Dennoch ist das Jahr 2026 in Bayern bisher vergleichsweise blitzarm. 2023 und 2024 hatte es 55.692 beziehungsweise 56.664 Einschläge gegeben. Dass diese Werte im laufenden Jahr noch erreicht werden könnten, ist eher unwahrscheinlich. Mitte August ist der Großteil der Gewittersaison in Bayern meist vorbei.

Die meisten Bundesländer haben Vorjahreswerte überschritten

Auch der Vergleich mit den anderen Bundesländern zeigt, dass Bayern in Sachen Blitze dieses Jahr eher unterdurchschnittlich dabei ist. Bis auf Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Thüringen hatten alle anderen Bundesländer ihre Vorjahreswerte bereits vor einiger Zeit überschritten. Für Deutschland als Ganzes war der Wert Ende Juli erreicht worden. Aktuell steht die Zählung für Deutschland bei 119.574 und damit um fast 20.000 über dem Wert des gesamten Vorjahres.

Aktuell geht rund ein Viertel der in Deutschland gezählten Blitze auf das Konto des Freistaats. Das ist deutlich mehr als der Flächenanteil von etwa einem Fünftel, allerdings nicht ungewöhnlich. In der Vergangenheit lag der bayerische Anteil an den deutschen Blitzen meist zwischen einem Drittel und einem Viertel. Ein Grund dafür ist, dass die Geländebeschaffenheit am Alpenrand für die Gewitterentstehung relativ günstig ist.

Nur Wolke-Erde-Blitze zählen

Blitzreichster Tag in Bayern war im laufenden Jahr bisher der 29. Juni mit 2.577 Einschlägen. Entscheidend dafür, ob Jahre blitzreich oder blitzarm sind, ist unter anderem, ob Hitze und Feuchtigkeit zusammenkommen, da diese Kombination Gewitter begünstigt. Sehr trockene Jahre haben meist eher weniger Blitze – selbst wenn es sehr heiß wird.

Blitzzahlen können sich je nach Mess- und Zählmethode unterscheiden. Aldis/Blids zählt nur Wolke-Erde-Blitze und dabei sogenannte Flashes – wenn der Blitz flackert, wird dies dabei nur als ein Einschlag gezählt.