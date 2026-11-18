Aschaffenburg (dpa/lby) - Ein brennender Schrotthaufen im Aschaffenburger Hafen hat die Einsatzkräfte stundenlang beschäftigt. Der Haufen war demnach direkt neben einem Gebäude auf dem Recyclinghof, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen darauf nicht über.

Am Dienstagabend rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Die Löscharbeiten waren den Angaben zufolge schwierig.

Die Betreiber des Recyclinghofs unterstützen mit mehreren Baggern. Laut Polizei zogen sie den Schrotthaufen nach und nach auseinander, damit die Feuerwehr alle Glutnester erreichen konnte. Mittlerweile sei der Brand gelöscht.