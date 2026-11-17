Nürnberg (dpa/lby) - Bereits zum zehnten Mal in diesem Jahr und zum fünften Mal allein im letzten Monat ist in Nürnberg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg als Blindgänger gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper soll am Mittwoch entschärft werden, wie die Stadt Nürnberg mitteilte. Teile der Stadt müssten dafür voraussichtlich geräumt werden.

Nach Angaben eines Sprechers der Stadt wurde der Blindgänger am Morgen bei Bauarbeiten gefunden. Es soll sich um eine britische Fliegerbombe handeln. Für die Entschärfung müsse ein Bereich im Umkreis von 500 Metern um den Fundort geräumt werden, hieß es. Betroffen wären damit Teile der Rangierbahnhofsiedlung, der Kettelersiedlung und des Stadtteils Falkenheim. Die Stadt hat ein Bürgertelefon und eine Website mit weiteren Informationen für Anwohner eingerichtet.

Nürnberg verzeichnet ungewöhnlich viele Blindgänger

Erst letzte Woche mussten zwei Blindgänger innerhalb von 24 Stunden entschärft werden. Dafür hatten Anwohner und Beschäftigte im Umkreis des Fundorts ihre Wohnungen und Büros verlassen müssen.

Insgesamt mussten in Nürnberg in diesem Jahr bereits zehn Weltkriegsbomben entschärft werden und damit mehr als in den zurückliegenden fünf Jahren zusammen.