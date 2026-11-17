Sailauf (dpa) - Nach einer Verfolgungsjagd mit einer getöteten Jugendlichen in Franken ist der mutmaßliche Unfallfahrer in Untersuchungshaft gekommen. Die Ermittler werfen dem 32-Jährigen zum derzeitigen Zeitpunkt Mord und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Haftrichter habe einen entsprechenden Haftbefehl erlassen. Auch der Beifahrer des Mannes kam in Haft.

Der Mann soll am Montagabend vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet sein und dabei die 13-Jährige auf einem Gehweg in Sailauf (Landkreis Aschaffenburg) mit seinem Wagen erfasst haben. Das Kind starb noch an der Unfallstelle.

Einsatzkräfte hatten den Fahrer und seinen 34 Jahre alten Beifahrer nach dem Unfall vorläufig festgenommen. Die beiden Deutschen stammen demnach aus der Region und sind bereits polizeibekannt. Weitere Details dazu nannte die Polizei zunächst nicht. Gegen den Beifahrer wurde der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Beihilfe zum Mord und zum verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge erlassen. Beide befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Auto der Männer geriet am Montagabend außerhalb von Sailauf ins Visier einer Streife. «Die Kennzeichen waren entwendet und der Pkw vermutlich auch», erläuterte ein Polizeisprecher. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, sei der Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit Richtung Sailauf davongerast. Bei den beiden Männern gab es nach Angaben der Polizei auch Hinweise auf einen Alkohol- und Drogenkonsum vor dem Unfall.