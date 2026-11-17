Kulmbach (dpa/lby) - Eine Frau aus dem Landkreis Kulmbach hat durch einen mutmaßlichen Liebesbetrug mehrere zehntausend Euro verloren. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau seit mehr als zwei Jahren online Kontakt zu einem Unbekannten, den sie nie im echten Leben getroffen hatte.

Demnach soll die Frau ausschließlich über die sozialen Medien und einen Messengerdienst mit dem Unbekannten kommuniziert haben. Der Betrüger habe immer wieder neue Gründe vorgeschoben, warum ein persönliches Treffen nicht möglich sei, hieß es. Er soll angegeben haben, im Ausland zu leben, einen angesehenen Beruf zu haben und wohlhabend zu sein. Sein Profilbild zeigte einen attraktiven Mann, so die Polizei.

Polizei warnt vor Liebesbetrug-Masche

Mit regelmäßigen Nachrichten baute der Täter eine enge emotionale Bindung zu der Frau auf. Er soll sie dazu gebracht haben, wiederholt Geld auf verschiedene Konten zu überweisen. Der Unbekannte begründete die Zahlungen zum Beispiel mit Versandgebühren und angeblichen Zollproblemen für Pakete, die er ihr habe schicken wollen. Insgesamt erbeutete der Betrüger so einen hohen fünfstelligen Betrag. Eine Angehörige schöpfte Verdacht und meldete den Fall der Polizei.

Sogenannte Love-Scammer schreiben ihre möglichen Opfer wahllos in sozialen Netzwerken an, um sie erst mit Liebesschwüren und dann mit Geldforderungen zu überhäufen. Oft geben sie vor, als Arzt, Soldat oder Manager im Ausland zu arbeiten. Nicht selten machen sich ihre Opfer auch wegen Geldwäsche strafbar.