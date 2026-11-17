Augsburg (dpa/lby) - Eine 15-Jährige soll in Augsburg ein 14-jähriges Mädchen mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Auch ein 31-Jähriger, der dazwischengehen wollte, wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das tatverdächtige Mädchen sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die beiden Jugendlichen am Montagabend gestritten haben. Im Verlauf des Streits ging die 15-Jährige mit einem Messer auf die 14-Jährige los und verletzte sie mit mehreren Stichen und Schnitten am Oberkörper. Ein Mann versuchte einzugreifen, wurde dabei aber ebenfalls mit dem Messer an den Händen verletzt.

Der 31-Jährige und das verletzte Mädchen kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. Die 15-Jährige flüchtete zunächst, wurde aber wenig später von einer Streife in der Nähe des Tatorts festgenommen, hieß es. Ein Ermittlungsrichter erließ am Mittag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Jugendliche wurde in ein Gefängnis gebracht.